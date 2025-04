DBT : Des résultats 2024 en nette amélioration

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

30 avril 2025

Des résultats 2024 en nette amélioration

Forte hausse de la contribution de l'activité R3 et accroissement du revenu récurrent

Division par 2,2 de la perte nette grâce à un meilleur mix produits et aux premiers effets des mesures de restructuration

Renforcement des fonds propres

Des perspectives 2025 prudentes

Un marché de la mobilité électrique freiné par la croissance des ventes de véhicules électriques en deçà des attentes du marché

Une demande toujours présente pour l'offre R3 qui répond aux besoins de recharge en univers urbain et péri-urbain

Brebières, mercredi 30 avril 2025 - Le Conseil d'Administration de DBT SA, réuni le 28 avril 2025 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, qui seront soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires, le 27 juin prochain.

CONSOLIDE En K€ (1) 2023 2024 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 10 687 10 162 -5% PRODUCTION DE L'EXERCICE 14 781 13 778 -7% RESULTAT D'EXPLOITATION -8 506 -4 499 +47% RESULTAT NET -9 196 -4 250 +54%

Les procédures d'audit des comptes 2024 sont en cours.

Nette réduction de la perte d'exploitation

En 2024, le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, affiche un chiffre d'affaires de 10,2 M€ en baisse limitée de 5% par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette diminution globale d'activité s'explique par le manque de financements disponibles avant l'augmentation de capital de mars 2024 ayant retardé la livraison de bornes de recharge, le retournement constaté du marché français de la vente de véhicules électriques au S2 2024 et des décalages de projets liés à l'attentisme dans les administrations publiques françaises lié au retard de vote du budget 2025. En revanche, l'activité R3 d'opérateur de hubs de recharge est bien orientée avec un chiffre d'affaires de 1,4 M€ en 2024, soit une multiplication par 2,7 par rapport à 2023 et une contribution de près de 15% au revenu consolidé de DBT.

La production de l'exercice (13,8 M€ ; -7%) inclut, outre la production vendue, essentiellement de la production immobilisée qui représente les investissements en démarrage sur les sites R3. Cette production immobilisée s'établit à 3,7 M€ en 2024 contre 4,0 M€ en 2023 en raison du ralentissement de la fabrication des hubs en fin d'exercice.

Les achats consommés diminuent fortement à 7,3 M€ (-26%). Cette réduction reflète à la fois la baisse de production de l'exercice, le choix de DBT de focaliser son développement sur la charge rapide présentant de meilleures marges et la mise en œuvre d'une politique d'approvisionnements plus efficiente avec notamment des achats en volume autorisant de meilleures conditions de prix.

Les frais de personnel sont également en recul à 4,6 M€, soit une baisse de 16% par rapport à l'exercice précédent. Pour faire face à la décélération des ventes et à la fin du cycle de recherche pour la nouvelle gamme Milestone®, DBT a rapidement procédé à des ajustements d'effectifs de production et de R&D. A fin décembre 2024, ceux-ci s'établissent à 44 contre 58 un an plus tôt.

Les dotations nettes aux amortissements et provisions s'établissent à 0,2 M€ en 2024 à comparer à 2,3 M€ en 2023. Cette évolution s'explique pour l'essentiel par une repise nette de provisions pour dépréciations de stocks à hauteur de 1,4 M€ en 2024 contre une dotation nette de -1.0M€ de dotations en 2023)

La perte d'exploitation 2024 s'établit à 4,5 M€, soit une réduction de 47% par rapport à 2023.

Le résultat financier est stable à près de -0,2 M€. Le résultat exceptionnel affiche + 0,1 M€ en 2024 à comparer à -0,8 M€ pour l'exercice 2023 qui avait été impacté par une perte de 1,0 M€ sur autres titres immobilisés (BSA). Le résultat net ressort à -4,3 M€, soit une amélioration de près de 5 M€ par rapport à 2023.

Structure financière renforcée

A fin décembre 2024, les capitaux propres du groupe DBT s'établissent à 12,8 M€ contre 8,3 M€ à fin décembre 2023. La variation s'explique principalement par l'augmentation de capital réalisée en mars 2024 et le résultat de l'exercice.

La dette financière affiche 15,1 M€ représentative des comptes courants d'Amundi Transition Energétique et de la Banque des Territoires pour le co-financement des bornes R3 et dont l'échéance se situe à 2042. La trésorerie disponible et les valeurs mobilières de placement à fin 2024 atteignent 5,1 M€ soit plus du double de celles enregistrées à fin 2023.

Perspectives 2025

Dans un contexte de marché devenu plus tendu, le groupe ambitionne un niveau de chiffre d'affaires 2025 sensiblement stable pour l'activité de production de bornes de recharge (DBT CEV) mais qui bénéficiera d'un meilleur mix produits. Ainsi que précédemment annoncé, DBT va concentrer ses efforts commerciaux sur la vente de bornes de recharge rapide et ultra-rapide, qui, à revenu comparable, offre une meilleure marge et pour lesquelles le savoir-faire technologique du groupe est clairement reconnu. Le lancement de la borne rapide Milestone® MS30 en remplacement de la Tiny® 25, bestseller de DBT CEV, devrait trouver un écho très favorable auprès des syndicats d'électricité, clients traditionnels du groupe.

Les activités historiques de DBT ingénierie devraient rester à un niveau comparable avec les perspectives de contrats exports importants.

S'agissant de R3, l'augmentation du parc installé va se poursuivre avec l'atteinte de 100 sites opérationnels à l'été 2025. A ce jour, R3 a sécurisé 30 nouvelles implantations qui contribueront à dépasser les 2 M€ de CA en 2025 contre 1.4 M€ en 2024.

Afin de réduire l'impact sur les comptes 2025 d'un marché de la mobilité électrique plus atone, DBT a d'ores et déjà engagé de nouvelles mesures de réduction de coûts qui se traduisent par un plan de départs volontaires en cours et qui visent à réduire les effectifs d'environ 10% avant la fin du premier semestre.

Fort de ces éléments, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Les résultats 2024 de DBT illustrent le commencement d'une recovery financière pour le groupe, avec la division par plus de deux de la perte nette à CA sensiblement égal. Après plusieurs années d'investissements massifs, DBT est aujourd'hui en ordre de marche pour répondre à la demande du marché, tant au plan de l'offre produits qu'à celui de la couverture commerciale. La constitution d'un socle de revenus récurrents avec R3, qui va s'étoffer au fur et à mesure de l'ouverture de nouveaux hubs, va permettre d'engranger un niveau d'excédent d'exploitation de plus en plus élevé, qui permettra à terme de retrouver une exploitation profitable. Dans l'industrie, les cycles sont longs mais ils forgent sur le moyen terme, des modèles économiques pérennes et profitables. Nous approchons du but et je tiens à remercier tous ceux, actionnaires, partenaires financiers, managers et salariés, qui œuvrent au succès futur de DBT ».

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 84 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de 350 stations fin 2026, puis 1000 fin 2030, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

