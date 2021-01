DBT : DBT remporte un marché record au Cambodge

Le groupe français industriel DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 - code mnémonique : ALDBT), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, a remporté un contrat important pour la fourniture de transformateurs basse tension, son activité historique, au Cambodge.

Le contrat comprend la fourniture de plus de 18 000 appareils pour un montant dépassant les 600 000 EUR et est conclu avec un client historique de DBT Ingénierie : l'Electricité du Cambodge (EdC). La livraison est prévue au printemps 2021. Face à l'augmentation du flux de commandes de cette activité une rotation des postes a été mise en place à partir du 11 janvier 2021 pour honorer les engagements de la société.

Alexandre Borgoltz, Directeur du Groupe DBT déclare : « Ce marché sur la zone Asie est une excellente nouvelle au vu du contexte sanitaire mondial, ayant entraîné une baisse d'activité globale sur 2020. Ce nouveau contrat permet un excellent démarrage de l'année, et assure une visibilité de l'activité sur le premier semestre 2021. »





À PROPOS DE DBT



Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :



La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.



La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.



