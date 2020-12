DBT : DBT annonce ses résultats du 1er semestre 2020

Douai, mardi 08 décembre 2020 | DBT (Euronext Growth - FR0013066750- ALDBT), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques et de la distribution électrique à destination des opérateurs réseaux, annonce ses résultats du premier semestre de l'exercice 2020, tels qu'arrêtés par le conseil d'administration du 26 Novembre 2020.

Les comptes semestriels et le rapport financier semestriel sont mis à la disposition du public ce jour sur le site Internet de la société.





Un 1er semestre atypique

L'activité du premier semestre 2020 a été fortement impactée par la fermeture obligatoire des sites industriels dès le 17 mars 2020. L'activité effective du Groupe n'a ainsi été que de deux mois sur la période dans un contexte économique exceptionnel dû aux effets de la COVID 19.





Des chiffres non représentatifs du potentiel d'activité du Groupe

L'activité globale de ces 6 mois n'est pas représentative du potentiel du Groupe. Comme pour beaucoup d'entreprises industrielles, la production du 1er semestre a été impactée dès janvier par des problèmes d'approvisionnement de fournisseurs étrangers, puis par les mesures de fermetures administrative.



Chiffres clés (non audités) :

Compte de résultat



Au 30 JUIN 2020 (en K€)// 30 JUIN 2019 S1/ 2019 S1/ 2020 Chiffre d'affaires Groupe 5.347 1.224 DBT ING 1.035 659 Dont services 18 3 DBT-CEV 4.312 565 Dont services 2431 115 Marge brute 614 217 % chiffre d'affaires 16% 18% Résultat d'exploitation -976 -3256 % chiffre d'affaires -25% -266% Résultat net -974 -3618



Situation bilancielle

Le S1 2020 met en lumière l'impact de la crise sanitaire sur la production, les activités de maintenance et les livraisons de biens.

Pour la filiale DBT Ingénierie, le chiffre d'affaires sur la période passe de 1035 k€ à 659 k€. Un redémarrage plus rapide de l'activité de production que sur CEV, a permis de limiter les conséquences de la fermeture administrative.

L'activité de la filiale DBT-CEV a été impactée plus durablement avec notamment des délais de fourniture et de fabrication plus long. De plus la période de confinement n'a pas permis d'effectuer les opérations de maintenance et services usuels, ce qui a induit une perte de chiffre d'affaires de 2.316 K€ en comparaison du S1 2019.

Le résultat d'exploitation sur la période inclut une provision sur un client douteux à hauteur de 1 million d'euros, d'honoraires et de frais en lien avec les opérations financières pour 0.6 million d'euros et 0.4 million d'euros intégrant des charges non récurrentes. Retraité des éléments exceptionnels, le résultat net du 1er semestre 2020 s'élève à -1,6 M€.





Perspectives

En juillet 2020, l'entreprise a entamé une transition organisationnelle soutenant le virage commercial vers les marchés privés. Un nouveau financement de 20m€ a été mis en place en octobre 2020 avec tirages optionnels. Cette solution flexible garantie à DBT une stabilité financière sur un horizon de 2 années et permet la structuration d'une équipe sur le long terme. La réorganisation coïncide avec la croissance du marché de la recharge véhicule électrique national, sur lequel DBT possède une place centrale en tant que fournisseur Français.



Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT, déclare :

« Ce premier semestre 2020 n'est pas représentatif du potentiel du Groupe et de ses équipes. Il illustre avant tout les conséquences financières de la situation sanitaire inédite que le monde a traversé en début d'année et que nous avons dû affronter. Comme nous l'avons déjà annoncé, nous avons souhaité tirer profit de cette crise pour adapter à compter de juin 2020 notre gouvernance d'entreprise, notre force commerciale et notre organisation industrielle pour ressortir plus forts de cette épreuve.

En nous donnant ainsi ce nouvel élan, nous comptons atteindre les objectifs ambitieux tant en termes de chiffre d'affaires que de solidité financière.

J'ai à cœur de partager rapidement les réussites commerciales majeures qui se profilent pour nos activités »





Calendrier des prochaines publications financières :

- Publication chiffre d'affaires 2020 : 2 mars 2021

- Publication résultats 2020 : 30 avril 2021

- Publication comptes semestriels 2021 : 29 octobre 2021









À PROPOS DE DBT



Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :



La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.



La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev



La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.



Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.





