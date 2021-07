DBT : DBT annonce la signature de plusieurs contrats pour ses bornes de recharge rapide

Le groupe DBT (Euronext Growth - ALDBT), spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce avoir remporté plusieurs appels d'offres pour équiper des collectivités territoriales et des entreprises avec notamment ses chargeurs rapides.



Après 12 mois d'activité impactés par la crise sanitaire, le groupe DBT anticipe un fort rebond de ses ventes, porté par un environnement de marché très favorable à la mobilité électrique. Les dernières annonces gouvernementales en France visant à accélérer la fabrication de batteries sur le territoire national, la relance du plan prévoyant le déploiement de 100 000 bornes dans l'hexagone et le renforcement du programme d'aide au financement Advenir sur les chargeurs rapides sont des marqueurs de la dynamique de ce marché.



Dans ce contexte, DBT enregistre un redémarrage fort de ses commandes avec notamment trois nouveaux contrats signés avec le SDEC (Syndicat D'Electrification du Calvados), le Syndicat Mixte du Haut-Jura et l'Usine Electrique de Metz. Le chiffre d'affaires cumulé se situe autour de 700 K€ la première année avec une possibilité d'extension les années suivantes. Ces affaires importantes viennent s'ajouter à un flux en croissance de contrats plus modestes qui viennent accroitre le carnet de commandes global de DBT.



En parallèle, le groupe a également été retenu sur plusieurs autres gros marchés, notamment avec une chaine de restauration (3 000 K€ sur 2 ans) et un syndicat en région parisienne (500 K€ sur 2 ans).



Les principaux catalyseurs du succès de l'offre de DBT résident dans sa capacité à offrir des solutions à haute valeur technologique (rapidité de la charge, modularité des composants, richesse du software embarqué, ...) avec un fort ancrage du « made in France » (savoir-faire R&D dans les Hauts-de-France, sourcing local, ...) et un maillage territorial large grâce à de nombreux partenariats avec des installateurs professionnels.



Ces réussites commerciales vont accompagner la reprise de la croissance de DBT et apporter du chiffre d'affaires additionnel dès S2 2021. Il convient de rappeler que la durée de négociation des projets d'implémentation de bornes de recharge est longue (12 à 24 mois) et que ces premiers résultats encourageants valident la nouvelle orientation stratégique de DBT dans la mobilité électrique engagée à l'automne 2020.

« Je me réjouis de nos récents succès commerciaux qui témoignent de la pertinence du positionnement de DBT dans les bornes de recharge rapide et concrétisent les signes d'une reprise. Je suis convaincu que 2021 enregistrera une activité en hausse pour DBT et marquera le retour d'un cycle de croissance forte, pérenne et rentable. Nous sommes à la croisée des chemins avec un marché qui repart et une entreprise prête industriellement et commercialement à relever le grand défi de la mobilité électrique.»



Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT





À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.





Groupe DBT

Parc Horizon 2000

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières





Service Communication

communication@dbt.fr





Contact investisseurs

ir@dbt.fr





Contact RP

info@capvalue.fr





Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn - La French Fab





Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr

