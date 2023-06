DBT : DBT, acteur engagé dans la mobilité électrique, est partenaire du Haut-Jura Electric Tour aux côtés de BYmyCAR Peugeot

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22 juin 2023

DBT, acteur engagé dans la mobilité électrique, est partenaire du Haut-Jura Electric Tour aux côtés de BYmyCAR Peugeot

Brebières, le 22 juin 2023, 18h00 – Le groupe DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT) expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, participe activement avec BYmyCAR Peugeot au projet jurassien LYVIA visant à favoriser des initiatives autour de la mobilité électrique et sera partenaire du Haut-Jura Electric Tour de samedi prochain .

Le samedi 24 juin, l'association des utilisateurs de Véhicules Electriques Gessiens et des Alentours (VEGA), membre fondateur de la Fédération Française des Associations d'Utilisateurs de Véhicule électrique (FFAUVE), sillonnera les routes du Parc naturel régional du Haut-Jura à bord de ses voitures et motos 100% électrique.

Implanté dans la région sur 5 sites et notamment à Ornex, BYmyCAR Peugeot propose pour cette course des véhicules silencieux et “zéro émission” qui relieront les 6 bornes de recharge LYVIA installées récemment sur le territoire. A chaque halte, des membres de l'association et du Parc sensibiliseront les curieux à la mobilité électrique et aux services LYVIA offrant des alternatives à la voiture individuelle (infrastructure vélo, autostop, autopartage...).

DBT fournit, en tant que concepteur et fabricant, les bornes de recharge pour les véhicules électriques, déployées sur le territoire du Haut-Jura pour le projet LYVIA. Ce partenariat avec des collectivités locales rentre dans la stratégie du groupe de faciliter l'accès à la mobilité électrique en régions.

« Nous sommes toujours partants pour aider les communes françaises à trouver des moyens de promouvoir la mobilité électrique. L'usage des véhicules électriques ne doit pas être réservé qu'aux citadins des grandes villes. Il faut en démocratiser l'accès par un meilleur maillage des territoires. Nous remercions nos partenaires jurassiens d'avoir choisi nos bornes et leur souhaitons beaucoup de réussite dans le déploiement du projet LYVIA » conclut Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT

« L'association avec le Haut-Jura Electric Tour nous donne une belle occasion d'échanger en local avec les différents acteurs de la mobilité, avec les automobilistes déjà convertis ainsi qu'avec ceux qui songent à passer au tout électrique, et de leur présenter les nouveautés de la gamme électrifiée Peugeot. Le 100% électrique présente de nombreux atouts comme la non-émission de CO2 en roulage, le silence de fonctionnement, des réductions de coûts à l'usage ou selon la fiscalité etc. Il est par ailleurs facile aujourd'hui de recharger son véhicule sur une multitude de points de charge que ce soit à domicile, au travail ou via une offre grandissante de bornes publiques. », ajoute Laurent Philippe – Directeur BYmyCAR Peugeot Ornex

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement en s'attaquant aux challenges qui ralentissent l'adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu'à 150 kW. Pour plus d'informations sur R3 : www.R3-charge.fr

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

Service Communication

communication@dbt.fr

Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab

Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mp2eaJycZpmYxmuakphrnGNsmmmVm2fHmpaaxmVvZZ2UnG+TlWyWasjJZnFhmmlr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80545-cp-participation-au-hj-electric-tour-juin-2023-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com