DBT : Compte-rendu de l'assemblée générale des actionnaires de DBT du 25 septembre 2020

L'assemblée générale mixte des actionnaires de DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 - code mnémonique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge pour véhicules électriques), s'est réunie ce jour à 11h00, sous la présidence de Monsieur Hervé Borgoltz, Président du Conseil d'administration.



Les détenteurs de 17,52% des actions étaient présents, représentés ou avaient voté à distance ou par correspondance. Du fait de la non-atteinte du quorum nécessaire, l'assemblée générale ne pouvait donc valablement délibérer et fera l'objet d'une seconde convocation sur le même ordre du jour le 12 octobre 2020 à 11 heures au siège social, à nouveau hors la présence physique des actionnaires et autres personnes ayant le droit d'y assister.



Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance, préalablement à l'Assemblée générale, soit par correspondance, soit en se faisant représenter, en utilisant la plateforme électronique VOTACCESS ou le formulaire de vote prévu à cet effet, disponible notamment sur le site Internet de la société, selon les modalités et dans les délais qui seront décrits dans l'avis de convocation.



La plateforme de vote électronique VOTACCESS sera ouverte à compter du 30 septembre 2020 à 10 heures jusqu'au 11 octobre 2020 à 15 heures, heure de Paris.







À PROPOS DE DBT



Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :



La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.



La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev



La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.



Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth.





