 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DAZN et DirecTV Amérique latine concluent un accord sur une chaîne sportive à l'approche de la Coupe du monde
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kylie Madry

La plateforme de streaming sportif DAZN, soutenue par le milliardaire anglo-américain Len Blavatnik, a annoncé avoir conclu un accord visant à intégrer les chaînes DSPORTS de DirecTV Latin America à sa plateforme dans cinq pays, élargissant ainsi son offre de football à l'approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Cet accord pluriannuel permettra aux abonnés de DAZN au Chili, en Colombie, en Équateur, au Pérou et en Uruguay d'accéder aux chaînes DSPORTS, offrant ainsi aux utilisateurs de ces marchés d'Amérique latine la possibilité de suivre en direct les 104 matchs de la Coupe du monde, a indiqué DAZN dans un communiqué.

Reuters a rapporté en exclusivité le mois dernier que DAZN était en pourparlers avec DirecTV Latin America au sujet d'un éventuel partenariat commercial dans la région, parallèlement à des discussions sur un rapprochement plus étroit.

DAZN a également étudié différentes options, notamment l'acquisition d'une participation dans les activités latino-américaines de l'opérateur de télévision payante, a rapporté Reuters, bien que des sources aient précisé que les discussions portaient principalement sur un partenariat commercial et qu'une acquisition était peu probable avant la fin de la Coupe du monde, moment où l'évaluation de l'entreprise serait plus aisée.

L'accord annoncé jeudi ne va pas jusqu'à une transaction plus large, mais marque une expansion significative de la présence de DAZN en Amérique latine alors que le groupe s'efforce de se développer à l'échelle mondiale.

DSPORTS fait partie de DirecTV Latin America, contrôlée par le groupe argentin Grupo Werthein depuis son rachat à AT&T en 2021 T.N .

Outre la Coupe du monde, DAZN a indiqué que les abonnés des cinq pays concernés pourraient accéder aux chaînes DSPORTS, DSPORTS2 et DSPORTS+, qui diffusent des compétitions de football telles que la Copa America et la CONMEBOL Sudamericana, ainsi que d’autres sports comme le basket-ball, le tennis, le cyclisme et le MMA.

DAZN cherche à renforcer sa position dans le streaming sportif en direct grâce à des accords de droits et des partenariats de distribution. La plateforme détient déjà des droits plus étendus sur la Coupe du monde en Italie, en Espagne et au Japon.

Fusions / Acquisitions
Sport

Valeurs associées

AT&T
23,190 USD NYSE +2,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pénurie de carburant en Crimée sur fond de conflit entre la Russie et l'Ukraine
    La Crimée à court de carburant après une nouvelle nuit de frappes ukrainiennes
    information fournie par Reuters 11.06.2026 13:07 

    Les stations-service de Crimée étaient à ‌court d'essence jeudi, ont constaté des journalistes de Reuters, alors que l'offensive ukrainienne contre les voies d'approvisionnement de ​la péninsule contrôlée par la Russie s'intensifie. Selon un journaliste de Reuters ... Lire la suite

  • Charlie Dalin célèbre sa victoire dans le Vendée Globe aux Sables- d'Olonne le 14 janvier 2025. ( AFP / Loic VENANCE )
    Mort de Charlie Dalin, un héros du large au panthéon des marins
    information fournie par AFP 11.06.2026 13:06 

    Un grand nom de la voile s'en est allé. Héros du large devenu inspiration pour de nombreux malades, le navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à l'âge de 42 ans à Quimper dans la nuit de mercredi à jeudi, des suites d'un cancer qu'il ... Lire la suite

  • Des incendies à proximité des forces de l'ordre, lors des manifestations à Glengormley, quartier au nord de Belfast (Irlande du Nord), le 10 juin 2026 ( AFP / Paul Faith )
    Nouvelle nuit de heurts à Belfast, Londres condamne des "violences racistes"
    information fournie par AFP 11.06.2026 12:54 

    Douze policiers ont été blessés et seize personnes arrêtées en Irlande du Nord, théâtre pour la deuxième nuit consécutive de violences localisées à Belfast, après une attaque au couteau pour laquelle un réfugié soudanais a été inculpé, a annoncé jeudi le gouvernement ... Lire la suite

  • Téléfoot maintenu et même prolongé sur L’Équipe
    Téléfoot maintenu et même prolongé sur L’Équipe
    information fournie par So Foot 11.06.2026 12:51 

    Qui a dit que Téléfoot était mort ? D’abord sur le déclin et proche de la fin, Téléfoot va finalement poursuivre sa belle histoire sur la Une . L’Équipe a annoncé ce jeudi matin que TF1 avait pris la décision de maintenir son émission dominicale fétiche à 11 heures ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 230,85 +0,85%
Pétrole Brent
91,91 -3,25%
SOITEC
129,3 +3,15%
STELLANTIS
5,743 -0,61%
2CRSI
50,25 +2,55%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank