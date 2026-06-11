DAZN et DirecTV Amérique latine concluent un accord sur une chaîne sportive à l'approche de la Coupe du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kylie Madry

La plateforme de streaming sportif DAZN, soutenue par le milliardaire anglo-américain Len Blavatnik, a annoncé avoir conclu un accord visant à intégrer les chaînes DSPORTS de DirecTV Latin America à sa plateforme dans cinq pays, élargissant ainsi son offre de football à l'approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Cet accord pluriannuel permettra aux abonnés de DAZN au Chili, en Colombie, en Équateur, au Pérou et en Uruguay d'accéder aux chaînes DSPORTS, offrant ainsi aux utilisateurs de ces marchés d'Amérique latine la possibilité de suivre en direct les 104 matchs de la Coupe du monde, a indiqué DAZN dans un communiqué.

Reuters a rapporté en exclusivité le mois dernier que DAZN était en pourparlers avec DirecTV Latin America au sujet d'un éventuel partenariat commercial dans la région, parallèlement à des discussions sur un rapprochement plus étroit.

DAZN a également étudié différentes options, notamment l'acquisition d'une participation dans les activités latino-américaines de l'opérateur de télévision payante, a rapporté Reuters, bien que des sources aient précisé que les discussions portaient principalement sur un partenariat commercial et qu'une acquisition était peu probable avant la fin de la Coupe du monde, moment où l'évaluation de l'entreprise serait plus aisée.

L'accord annoncé jeudi ne va pas jusqu'à une transaction plus large, mais marque une expansion significative de la présence de DAZN en Amérique latine alors que le groupe s'efforce de se développer à l'échelle mondiale.

DSPORTS fait partie de DirecTV Latin America, contrôlée par le groupe argentin Grupo Werthein depuis son rachat à AT&T en 2021 T.N .

Outre la Coupe du monde, DAZN a indiqué que les abonnés des cinq pays concernés pourraient accéder aux chaînes DSPORTS, DSPORTS2 et DSPORTS+, qui diffusent des compétitions de football telles que la Copa America et la CONMEBOL Sudamericana, ainsi que d’autres sports comme le basket-ball, le tennis, le cyclisme et le MMA.

DAZN cherche à renforcer sa position dans le streaming sportif en direct grâce à des accords de droits et des partenariats de distribution. La plateforme détient déjà des droits plus étendus sur la Coupe du monde en Italie, en Espagne et au Japon.