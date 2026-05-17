DayOne prévoit une double introduction en bourse à Singapour et aux États-Unis, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles à partir du paragraphe 3)

L'opérateur mondial de centres de données DayOne, affilié à la société chinoise GDS Holdings 9698.HK , prévoit de s'introduire simultanément en bourse à Singapour et aux États-Unis dans le cadre d'une opération qui devrait permettre de lever 5 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Financial Times.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information. DayOne n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

DayOne avait initialement envisagé une cotation unique à New York, mais a été convaincu par les responsables de la Bourse de Singapour de procéder à une double cotation, selon l'article du FT, qui cite trois personnes proches du dossier.

Reuters avait rapporté en février que DayOne prévoyait de lever 5 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis, citant une source proche du dossier, et ajoutant que la société pourrait être valorisée à 20 milliards de dollars lors de cette introduction.

La société GDS Holdings, basée à Shanghai, a créé GDS International à Singapour en 2022, qui a été rebaptisée DayOne en janvier 2025 après sa séparation de la société mère.