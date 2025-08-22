Dayforce va être privatisé grâce à l'acquisition de Thoma Bravo pour un montant de 12,3 milliards de dollars

Les actionnaires de Dayforce recevront 70 dollars par action en espèces

Il s'agit de la plus importante opération de rachat de Thoma Bravo à ce jour

La privatisation offre à Dayforce la flexibilité nécessaire pour se concentrer davantage sur l'IA, déclare le directeur général Ossip

La société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté d'acheter le fournisseur de logiciels de ressources humaines Dayforce DAY.N pour 12,3 milliards de dollars, y compris la dette, dans le cadre d'une opération de rachat que les dirigeants espèrent aider à développer les capacités de l'entreprise en matière d'IA.

Dayforce, qui fonctionne sur une plateforme de données unique, utilise l'intelligence artificielle pour aider les entreprises à prévoir des questions telles que la demande de main-d'œuvre ou à prédire l'épuisement professionnel des employés, a déclaré David Ossip, le directeur général de la société, dans une interview accordée à Reuters jeudi, alors qu'il développait les avantages de l'opération.

La privatisation nous donne plus d'espace, de flexibilité et de ressources pour approfondir ce qui compte le plus, c'est-à-dire accélérer notre objectif d'être le leader de l'IA dans le domaine de la gestion du capital humain (HCM)", a déclaré David Ossip, faisant référence à la pratique connue sous le nom de "gestion du capital humain".

Selon les termes de l'opération, les actionnaires de Dayforce recevront 70 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur des capitaux propres de 11,18 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters. L'offre, annoncée jeudi, représente une prime de 32,4 % par rapport au cours de clôture de l'action le 15août, date à laquelle les négociations ont été annoncées pour la première fois.

Bien que cette transaction soit la plus importante opération de rachat de Thoma Bravo à ce jour, les pourparlers entre Dayforce et Thoma Bravo remontent à plusieurs années.

Thoma Bravo connaît David Ossip, également fondateur de Dayforce, depuis avant 2012, lorsque sa société de logiciels Dayforce a été rachetée par Ceridian, un plus grand fournisseur de services de ressources humaines et de paie. Thoma Bravo a suivi le parcours de Dayforce sur les marchés publics, gardant périodiquement un œil sur l'entreprise, a déclaré à Reuters Tara Gadgil, partenaire de Thoma Bravo.

Thoma Bravo a officiellement approché Dayforce au sujet de la privatisation il y a environ un an, alors que ses actions se négociaient à environ 50 dollars, soit une baisse de plus de 50 % par rapport au sommet atteint en 2021, a déclaré Tara Gadgil.

"Nous pensons fondamentalement que pour la différenciation des produits, la qualité des revenus et la croissance des revenus récurrents de Dayforce, les marchés publics n'appréciaient pas la société", a déclaré Tara Gadgil à Reuters.

ALLÈGEMENT DU FARDEAU DE LA DETTE

Le secteur des logiciels est devenu une cible d'investissement en raison de la résistance des services d'abonnement et des revenus récurrents dans une économie affaiblie par la détérioration du marché du travail , les tarifs douaniers et les dépenses erratiques.

Une vague de transactions dans le secteur de la gestion du capital humain au cours des dernières années signale une évolution vers des solutions axées sur l'IA et une plateforme unique, avec des acquisitions visant à consolider et à améliorer les outils proposés aux clients. Paychex PAYX.O a annoncé l'acquisition de son rival Paycor pour 4,1 milliards de dollars au début de l'année , et Automatic Data Processing a acquis WorkForce Software l'année dernière pour environ 1,2 milliard de dollars . Les analystes ont déclaré qu'un rachat permettrait à Dayforce d'alléger sa dette, tandis que les poches profondes de Thoma Bravo aideraient l'entreprise à accélérer le développement de l'IA et à s'étendre à l'international. Les actions de Dayforce ont clôturé en hausse d'environ 2,4 % jeudi. Goldman Sachs s'est engagé à financer l'acquisition à hauteur de 6 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant une personne ayant connaissance du dossier. Goldman s'est refusé à tout commentaire. La dette comprend un prêt à terme de 5,5 milliards de dollars et une facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars, selon le rapport, ajoutant que Goldman pourrait vendre le financement à une variété de prêteurs.

La transaction, qui comprend un investissement minoritaire d'une filiale de l'Abu Dhabi Investment Authority, devrait être finalisée au début de l'année prochaine, selon Dayforce.

Thoma Bravo, qui gérait environ 184 milliards de dollars d'actifs au 31 mars, est l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans le domaine des logiciels. La société de capital-investissement a acquis ou investi dans plus de 530 entreprises de logiciels et de technologies.