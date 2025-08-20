Dayforce est en pourparlers avancés pour un rachat par Thoma Bravo à hauteur de 70 dollars par action

L'éditeur de logiciels de gestion des ressources humaines Dayforce DAY.N a déclaré mercredi qu'il était en discussions avancées pour être racheté par Thoma Bravo pour 70 dollars par action, alors que les sociétés de capital-investissement se tournent vers les logiciels comme moteurs de croissance dans une économie incertaine .

Les actions de Dayforce ont augmenté de plus de 3% avant la cloche.

L'offre représente une prime de 32,4 % par rapport au cours de clôture de l'action le 15 août, avant que les discussions ne soient rapportées pour la première fois, et une valeur de transaction de 11,18 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Si l'opération est finalisée, il s'agira d'un nouveau rachat d'une société de logiciels par un fonds d'investissement privé, Thoma Bravo pariant sur le développement de logiciels d'intelligence artificielle et sur la résilience des revenus récurrents dans une économie mise sous pression par les droits de douane et les dépenses irrégulières.

Le marché de la gestion du capital humain a fait l'objet d'une consolidation importante, les grands acteurs rachetant des entreprises plus petites pour renforcer leurs produits et s'emparer de parts de marché dans un contexte de détérioration du marché de l'emploi .

Paychex PAYX.O a annoncé l'acquisition de son rival Paycor pour 4,1 milliards de dollars au début de l'année, tandis qu'Automatic Data Processing a acquis WorkForce Software l'année dernière pour environ 1,2 milliard de dollars .

Dayforce a déclaré qu'il n'était pas possible de savoir si un accord serait conclu pour une transaction.

La société, qui fournit des services de gestion du capital humain et de la paie par l'intermédiaire de sa plateforme logicielle, a vu son action perdre plus de 9 % de sa valeur depuis le début de l'année, avec des performances inférieures à celles de ses pairs.