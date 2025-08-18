 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 877,73
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dayforce bondit sur un rapport selon lequel Thoma Bravo est en pourparlers pour acquérir la société
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

18 août - ** Les actions de l'entreprise de logiciels de gestion des ressources humaines Dayforce DAY.N ont bondi de26 % à 66,64 $

** La société de capital-investissement Thoma Bravo est en pourparlers pour acquérir Dayforce, a rapporté Bloomberg News dimanche

** Reuters n'a pas pu confirmer le rapport; Dayforce et Thoma Bravo n'ont pas répondu aux demandes de commentaires

** La capitalisation boursière de Dayforce s'élevait à 8,44 milliards de dollars à la clôture de vendredi, selon les données de LSEG ** Nous considérons Dayforce comme un actif logique pour Thoma Bravo, car il offre l'une des opportunités à long terme les plus convaincantes dans le domaine de la gestion des ressources humaines, grâce à son succès dans la montée en gamme et à l'international" - Barclays

** DAY se négocie à près de 20 fois les estimations de bénéfices contre environ 24 fois pour Workday WDAY.O , 27 fois pour Automatic Data Processing ADP.O et 22 fois pour Paycom Software PAYC.N .

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 27 % cette année

Valeurs associées

AUTOMATIC DATA P
301,7400 USD NASDAQ -0,02%
DAYFORCE
66,780 USD NYSE +26,29%
PAYCOM SOFTWARE
224,650 USD NYSE +3,45%
WORKDAY-A
229,0350 USD NASDAQ +1,30%
