Dayforce bondit sur un rapport selon lequel Thoma Bravo est en pourparlers pour acquérir la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
18 août - ** Les actions de l'entreprise de logiciels de gestion des ressources humaines Dayforce DAY.N ont bondi de26 % à 66,64 $
** La société de capital-investissement Thoma Bravo est en pourparlers pour acquérir Dayforce, a rapporté Bloomberg News dimanche
** Reuters n'a pas pu confirmer le rapport; Dayforce et Thoma Bravo n'ont pas répondu aux demandes de commentaires
** La capitalisation boursière de Dayforce s'élevait à 8,44 milliards de dollars à la clôture de vendredi, selon les données de LSEG ** Nous considérons Dayforce comme un actif logique pour Thoma Bravo, car il offre l'une des opportunités à long terme les plus convaincantes dans le domaine de la gestion des ressources humaines, grâce à son succès dans la montée en gamme et à l'international" - Barclays
** DAY se négocie à près de 20 fois les estimations de bénéfices contre environ 24 fois pour Workday WDAY.O , 27 fois pour Automatic Data Processing ADP.O et 22 fois pour Paycom Software PAYC.N .
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 27 % cette année
