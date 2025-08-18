Dayforce bondit suite à la publication d'un rapport selon lequel Thoma Bravo est en pourparlers pour racheter la société

18 août - ** Les actions de la société de logiciels de gestion des ressources humaines Dayforce DAY.N ont bondi de 21% à 63,99 dollars avant le marché

** La société de capital-investissement Thoma Bravo est en pourparlers pour acquérir Dayforce, a rapporté Bloomberg News dimanche

** La capitalisation boursière de Dayforce s'élevait à 8,44 milliards de dollars à la clôture de vendredi, selon les données de LSEG

** Nous ne serions pas surpris si DAY choisissait de vendre étant donné le manque d'appréciation de l'action sur les marchés publics - Jefferies

** DAY se négocie à près de 20 fois les estimations de bénéfices contre 24 fois pour Workday WDAY.O , 27 fois pour Automatic Data Processing ADP.O et 22 fois pour Paycom Software PAYC.N .

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 27 % cette année