Dayforce bondit suite à la publication d'un rapport selon lequel Thoma Bravo est en pourparlers pour racheter la société
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 10:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de la société de logiciels de gestion des ressources humaines Dayforce DAY.N ont bondi de 21% à 63,99 dollars avant le marché

** La société de capital-investissement Thoma Bravo est en pourparlers pour acquérir Dayforce, a rapporté Bloomberg News dimanche

** La société de capital-investissement Thoma Bravo est en pourparlers pour l'acquisition de Dayforce, selon Bloomberg News

** La capitalisation boursière de Dayforce s'élevait à 8,44 milliards de dollars à la clôture de vendredi, selon les données de LSEG

** Nous ne serions pas surpris si DAY choisissait de vendre étant donné le manque d'appréciation de l'action sur les marchés publics - Jefferies

** DAY se négocie à près de 20 fois les estimations de bénéfices contre 24 fois pour Workday WDAY.O , 27 fois pour Automatic Data Processing ADP.O et 22 fois pour Paycom Software PAYC.N .

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 27 % cette année

Valeurs associées

AUTOMATIC DATA P
301,7900 USD NASDAQ +0,04%
DAYFORCE
52,880 USD NYSE -1,01%
PAYCOM SOFTWARE
217,160 USD NYSE +0,52%
WORKDAY-A
226,0900 USD NASDAQ +1,88%
