DAX40 : vers une clôture record au-delà des 24.400Pts information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - Le DAX40 ne se contente pas d'avoir matérialisé la plus forte hausse -et la plus rapide de l'histoire- (entre 18.500 et 24.480 en 2 mois) et se dirige vers une clôture record au-delà des 24.400Pts.

La hausse repose sur la surperformance de Commerzbank, Siemens Energy et Rheinmetal (gain de +200% pour cette dernière).

La projection des 3 précédents sommets du DAX donne un objectif de 24.670 (et 24.700 fin juillet).





