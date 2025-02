DAX40 : seconde meilleure clôture de l'histoire à 22.797 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le DAX40 inscrit sa seconde meilleure clôture de l'histoire à 22.797, à 0,25% de son record des 22.865 du 18 février.

Le 'meilleur fixing' fut inscrit le 19 février à 22.875Pts et même si les 22.900 étaient atteints, ou même les 3.000 que beaucoup espèrent pour ce 28 février, cela n'écarterait pas le risque de double-top, inscrit dans des conditions de surachat extrême, à l'issue d'un rallye de +15% et d'une hause parabolique de +3.000Pts depuis les 19.830 du 27 décembre.

Le seuil de retournement court terme se situe vers 22.250Pts... et ce ne serait qu'un tout début d'amorce de consolidation.





