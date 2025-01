DAX40 : nouveau record absolu à 21.600 information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 13:38









(CercleFinance.com) - Le DAX40 inscrit nouveau record absolu à 21.600Pts, après une fausse sortie à la baisse lundi: la hausse s'élève à +82% depuis le 29 septembre 2022.

Une hausse tout à fait exceptionnel puisqu'un 'drawdown' n'a dépassé 8% depuis 2 ans et 6% depuis 1 an.

Une telle régularité est sans précédent et la hausse depuis le 23/12/2024 prend l'apparence d'un funiculaire haussier entre 19.840 et 21.610 (+9%)... et les +8,5% depuis le 1er janvier s'impose comme le plus haussier du 21ème siècle, avec aucune consolidation de plus de 0,5%.

La hausse devient 'parabolique'... cela ressemble aux dernières semaines de la bulle des 'dot.com' d'octobre 1998 à mars 2000.





