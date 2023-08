Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX40 : menace le support des 15.900 information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le DAX40 a littéralement piégé les acheteurs en soulevant la résistance des 16.285 (du 5 janvier 2020) puis des 16.400 (du 16 juin dernier): l'indice a rechuté brutalement sous 16.200 puis 16.000 en 48H et menace désormais le support oblique moyen terme des 15.900.

Le prochain support se dessine vers 15.530 (testé le 15 mars dernier) et le suivant serait 14.540 (ex-résistance du 24/11/2022).





Valeurs associées DAX XETRA -0.73%