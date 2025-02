DAX40 : 15ème record depuis le 15/01, +13% en 6 semaines information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - Le DAX40 établit nouveau record absolu à 22.560Pts : +500Pts en 48H et à coup sûr un doublé intraday/clôture à 17H35 ce jeudi.

Il s'agira du 14ème record de clôture et du 15ème intraday de l'année (la série a débuté le 15 janvier).

Le gain annuel dépasse les 13% en 6 semaines, la dérive par rapport à la MM200 qui devient historique et stratosphérique.



Rappel: il avait fallu 10 semaine (du 25 septembre au 3 décembre) pour passer de 19.000 à 20.000, puis 7 pour passer de 20.000 à 21.000 (seuil franchi le 20 janvier) et seulement 3 pour passer de 21 à 22.000.

A ce rythme -qui s'accélère- les 23.000 seront atteint d'ici le 20 février, les 24.000 le 28 février... et un doublement par rapport aux 11.975 du 12/10/2022 (soit 23.950) serait validé au passage.

La performance record de +95% du 20 mars 2020 au 11/11/2021 (20 mois) est d'ores et déjà surpassée.

La trajectoire du DAX devient parabolique et ressemble à du pur FOMO !







