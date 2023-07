DAX-40 : se repositionne au-dessus des 16.000Pts information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 18:10

(CercleFinance.com) - Le DAX-40 se repositionne au-dessus des 16.000Pts à la faveur d'une nette détente des taux et de rebonds de plus de 5% sur des titres immobiliers comme Vonovia.

Le DAX qui gagne +15% depuis le 1er janvier surperforme légèrement le CAC40 et referme le 'gap' des 16.023Pts du 4 juillet et remonte à moins de 2% de son zénith annuel et historique des 16.357Pts du 30 juin... et à un peu plus de 1% du zénith des 16.285 du 5 janvier 2022.

Le scénario du 'M' baissier long terme ne serait écarté qu'au-delà de 16.400Pts, et plus surement, des 16.500Pts.