(CercleFinance.com) - Le DAX-40 plafonne sous les 16.000Pts en intraday, tout comme les 2 et 5 mai dernier, c'est à dire 1,5% en-dessous de son double zénith historique des 15.250/15.270 des 16/11/2021 et 5 janvier 2022.

Autrement dit, à ce niveau de proximité des sommets, tout pullback sous 15.350 (ex-'gap' du 29 mars et support oblique moyen terme) pourrait déboucher sur la validation d'une double-top historique.

Il serait confirmé par la cassure des 14.735, le plancher du 15 et 20 mars dernier.





Valeurs associées DAX XETRA -0.05%