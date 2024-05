Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DAX-40 : nouveau record absolu à 18.580Pts information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 13:36









(CercleFinance.com) - Le DAX-40 inscrit nouveau record absolu (provisoire) à 18.580Pts et se retrouve en capacité de réaliser le doublé record de clôture (au-delà des 18.504 du 28 mars) et record intraday (c'est fait): au-delà de 18.567, le DAX pourrait progresser jusque vers 18.800 (résistance oblique long terme issue d'un précédent zénith de 16.275 du 19 mai 2023)





Valeurs associées DAX XETRA +0.84%