Davos-Musk s'attend à ce que l'Europe approuve le système de conduite autonome de Tesla d'ici le mois prochain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que Tesla TSLA.O reçoive l'approbation européenne pour son système avancé d'assistance à la conduite entièrement autonome d'ici le mois prochain.