Davos-Musk s'attend à ce que l'Europe approuve le système de conduite autonome de Tesla d'ici le mois prochain
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 16:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que Tesla TSLA.O reçoive l'approbation européenne pour son système avancé d'assistance à la conduite entièrement autonome d'ici le mois prochain.

Davos
Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
438,0999 USD NASDAQ +1,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 17:20

    Oui Oui lapprobation possible de l'AFD , le RN , les "Orban" , après a l'unanimité , j'en doute !

