Davos - Le directeur général de Citadel, M. Griffin, déclare que les relations entre les États-Unis et leurs alliés européens se sont détériorées
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec des détails tout au long du texte)

Ken Griffin, le directeur général de Citadel, a déclaré mercredi que les États-Unis avaient "affaibli leur relation" avec leurs alliés européens d'une manière que le milliardaire a déclaré ne pas "comprendre ni apprécier".

Les commentaires de M. Griffin, formulés lors du Forum économique mondial de Davos, interviennent après que le président Donald Trump a promis, au cours du week-end, de mettre en œuvre une vague de droits de douane croissants sur les alliés européens jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland, envenimant la querelle sur l'avenir de la vaste île arctique du Danemark.

M. Griffin, un partisan républicain qui a déclaré avoir voté pour Trump lors de l'élection de 2024, a également déclaré que les États-Unis avaient connu une inflation plus élevée en raison des tarifs douaniers de Trump.

"Nous avons perturbé des relations commerciales de longue date à cause des droits de douane", a-t-il déclaré.

M. Griffin a également réitéré ses préoccupations concernant les critiques de l'administration Trump à l'égard de la Réserve fédérale américaine. M. Trump a exigé à plusieurs reprises d'importantes réductions des taux d'intérêt, accusant la Fed d'être trop lente à abaisser les coûts d'emprunt et menaçant de mettre en accusation son président, Jerome Powell, pour les commentaires qu'il a faits.

"Les politiques d'argent facile que Trump essaie d'encourager la Fed à poursuivre augmentent le risque d'inflation, et je pense qu'elles le placent, lui et son parti, dans une position plus précaire", a ajouté M. Griffin.

M. Griffin a déjà évoqué la nécessité de préserver l'indépendance de la Fed.

