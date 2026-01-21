Davos - Le directeur général de Citadel, Griffin, affirme que les droits de douane de Trump ont été inflationnistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ken Griffin, le directeur général de Citadel, a déclaré mercredi que les États-Unis avaient connu une inflation plus élevée en raison des droits de douane du président Donald Trump.

"Je pense que nous avons vu, nous avons vu une inflation plus élevée en raison des droits de douane. Nous avons perturbé des relations commerciales de longue date à cause des droits de douane", a déclaré Griffin au Forum économique mondial de Davos mercredi.

"Les politiques d'argent facile que Trump tente d'encourager la Fed à poursuivre augmentent le risque d'inflation, et je pense qu'elles le placent, lui et son parti, dans une position plus précaire", a ajouté Griffin.