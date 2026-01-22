Davos - Elon Musk déclare que les barrières tarifaires pour l'énergie solaire sont élevées aux États-Unis

Elon Musk a déclaré que les barrières tarifaires pour l'énergie solaire sont élevées aux États-Unis lors du Forum économique mondial jeudi.