DaVita relève ses objectifs annuels grâce à la solidité de la demande en dialyse
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 22:07
Le groupe basé dans le Colorado prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 14,10 et 15,20 dollars pour 2026, contre une précédente estimation située entre 13,60 et 15 dollars. Cette révision reflète l'amélioration de ses performances opérationnelles et la résilience de la demande pour les traitements de dialyse, en clinique comme à domicile. Le secteur continue de bénéficier du vieillissement de la population et de la progression des maladies rénales chroniques.
Au premier trimestre clos fin mars, DaVita a enregistré un bénéfice ajusté par action de 2,87 dollars, largement supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 2,32 dollars selon les données de LSEG. Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 3,42 milliards de dollars, dépassant lui aussi les prévisions du marché fixées à 3,36 milliards.
Suite à cette publication, le titre DaVita a progressé de 22,49% sur la séance de mercredi.
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