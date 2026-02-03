DaVita prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026 en raison de la demande soutenue de services de dialyse ; les actions bondissent

DaVita DVA.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations lundi, après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses services de dialyse rénale, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 16 % dans les échanges après les heures de bureau.

La société, qui fournit des services de dialyse dans des cliniques ambulatoires et à domicile pour les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, a signalé un nouvel élan après avoir fait face à une augmentation des coûts de soins aux patients et des coûts d'exploitation au cours des derniers trimestres.

La société basée dans le Colorado prévoit désormais que son bénéfice ajusté par action en 2026 se situera entre 13,60 et 15 dollars. Les analystes s'attendaient à ce qu'il soit de 12,65 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Avec l'expiration des subventions de l'Affordable Care Act, DaVita s'attend à un vent contraire estimé à 40 millions de dollars en 2026 et à environ 70 millions de dollars en 2027, mais il est largement compensé par l'élimination de l'impact du cyber-incident de 45 millions de dollars vu en 2025, a déclaré le directeur financier Joel Ackerman aux analystes.

L'augmentation des taux de remboursement et une légère amélioration de la composition et de l'impact saisonnier des vaccins contre la grippe ont contribué à augmenter les bénéfices et les revenus du quatrième trimestre au-delà des attentes, a déclaré la société.

L'entreprise a dû faire face aux retombées d'une attaque de ransomware en avril qui a perturbé une partie de ses activités et exposé les données personnelles de 2,7 millions de personnes.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 3,40 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, ce qui est supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 3,16 dollars par action.

La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 3,62 milliards de dollars, contre 3,50 milliards de dollars estimés par les analystes.

Par ailleurs, DaVita a déclaré qu'elle allait s'associer avec le prestataire de soins palliatifs Elara pour développer un modèle de soins à domicile spécifique aux reins, visant à réduire les hospitalisations évitables et à améliorer les résultats pour les patients souffrant de pathologies complexes.

L'accord devrait être conclu dans le courant de l'année 2026, mais les conditions n'ont pas été divulguées.