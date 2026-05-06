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DaVita atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

6 mai - ** Les actions du prestataire de services de dialyse DaVita DVA.N ont bondi jusqu'à 21% pour atteindre un record de 190,15 $

** La société a revu à la hausse, mardi, ses prévisions de bénéfice annuel ajusté

** Elle prévoit un BPA ajusté compris entre 14,10 $ et 15,20 $ pour 2026, contre une projection précédente de 13,60 $ à 15 $ par action

** Le bénéfice du premier trimestre, à 2,87 $ par action, dépasse l'estimation moyenne des analystes de 2,32 $ par action - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 3,42 milliards de dollars a dépassé les estimations de 3,36 milliards de dollars

** Ce trimestre a été marqué par une solide exécution et des signes encourageants d'une amélioration de la croissance des traitements - Barclays

** Le titre a progressé d'environ 66% depuis le début de l'année

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