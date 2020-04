David Horn Solomon nommé Directeur Général de Pharnext

PARIS, France, le 16 avril 2020 à 18h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui la nomination du Dr David Horn Solomon en tant que Directeur Général de Pharnext. Il sera également proposé au Dr Solomon de rejoindre le Conseil d'Administration lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle. Le Pr Daniel Cohen, cofondateur de Pharnext en 2007, occupera le poste de Président du Conseil Scientifique.

« Je suis très heureux d'accueillir David Horn Solomon en tant que nouveau Directeur Général. David apportera à Pharnext sa riche expérience de Directeur Général avec un impressionant track-record dans le développement et la création de valeur au sein de notre industrie des biotechnologies. Son leadership à la tête d'entreprises tant américaines qu'européennes font de David le dirigeant idéal pour conduire Pharnext dans sa prochaine étape de croissance », a déclaré Michel de Rosen, Président du Conseil d'Administration. «Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le Pr Daniel Cohen pour son leadership et ses contributions en tant que fondateur et Directeur Général de Pharnext, et nous sommes très heureux qu'il apporte désormais son exceptionnelle expertise à la Présidence du Conseil Scientifique de Pharnext. »