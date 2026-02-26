DAVID CLARKE NOUVEL ADMINSTRATEUR DE VALLOUREC

Meudon (France ), 26 février 2026 – Le Conseil d’Administration de Vallourec, réuni ce jour, a décidé de coopter, à la demande d’ArcelorMittal, Monsieur David Clarke en qualité de membre du Conseil d’administration et en remplacement de Monsieur Keith James Howell. M. David Clarke a également été nommé membre du Comité des Nominations et de la Gouvernance. La nomination de Monsieur David Clarke sera soumise à la ratification des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale du Groupe le 21 mai 2026.

Biographie de David Clarke

Dr Clarke a rejoint Mittal Steel en 2003 afin d’accompagner les activités d’intégration post-acquisition et d’amélioration de la performance opérationnelle au sein des nouvelles entités acquises par le Groupe en Europe de l’Est. En 2006, il a co-piloté l’élaboration du plan de création de valeur de Mittal Steel, élément déterminant de l’offre réussie de fusion avec Arcelor. Il est nommé Vice-Président Stratégie en 2007. Depuis 2013, David occupe les fonctions de Directeur de la Stratégie, avec la responsabilité de définir les perspectives sectorielles à moyen et long terme, de coordonner le processus stratégique annuel du Groupe et de conduire des projets stratégiques à fort enjeu.

Il a exercé les fonctions de Directeur des Technologies (Chief Technology Officer) de ArcelorMittal de 2016 à 2019, ainsi que celles de Directeur de la coordination commerciale et du marketing (CCM) de 2019 à 2021. Auparavant, il a occupé des postes au sein de McKinsey & Company à Londres, ainsi qu’à l’Université de Princeton, à l’Université de Cambridge et celle d’Oxford. Il a également travaillé chez AT&T Bell Laboratories aux États-Unis. Dr Clarke est titulaire d’un doctorat (PhD) et d’un Master (MA) en physique théorique de l’Université de Princeton University, où il a été Fulbright Fellow et Hackett Scholar, ainsi que d’un Bachelor of Science (BSc, avec mention) en mathématiques et physique de la University of Western Australia.

Le Conseil d’Administration de Vallourec est composé de neuf membres dont 55% sont des femmes et 63% sont des administrateurs indépendants.

