David Blanc rejoint Officium Asset Management en tant qu'associé
information fournie par AOF 09/03/2026 à 16:39

(AOF) - Officium Asset Management annonce l’arrivée de David Blanc en tant qu’associé. Fort de plus de 30 ans d’expérience au sein de la City de Londres, il apporte une expertise reconnue en banque d’investissement, gestion de patrimoine et technologies financières.

Diplômé de l'ESSEC Business School et titulaire de Masters en économie et finance internationale de l'Université de Bordeaux, David Blanc possède la double nationalité franco-britannique. Il a notamment officié comme directeur exécutif chez UBS AG UK, où il a conseillé une clientèle Ultra-High Net Worth et participé à des opérations d'envergure. Parmi celles-ci figure le rachat historique de Mannesmann par Vodafone pour plus de 200 milliards d'euros - une transaction qui demeure, à ce jour, la plus importante fusion-acquisition au monde (sources : London Stock Exchange Group, Bloomberg).

En 2008, David Blanc a cofondé Vestra Wealth LLP, devenue l'une des sociétés de gestion de patrimoine indépendantes à la croissance la plus rapide en Europe. Au cours de cette aventure entrepreneuriale, il a orchestré des partenariats stratégiques majeurs, notamment avec Goldman Sachs (qui a détenu jusqu'à 11 % du capital) et la famille princière du Liechtenstein.

Cette dernière a progressivement renforcé sa présence jusqu'à prendre le contrôle total de la structure en octobre 2021. Rebaptisée LGT Wealth Management, la société est désormais intégrée au plus grand groupe mondial de banque privée et de gestion d'actifs détenu par une famille d'entrepreneurs.

Plus récemment, David Blanc occupait le poste d'associé-gérant chez ROYC Group, leader des FinTech B2B dédiées aux marchés non cotés. Il y a piloté le développement commercial de solutions innovantes visant à digitaliser l'intégralité du cycle de vie des investissements sur les marchés privés.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

