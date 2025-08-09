Datavault AI Inc devrait afficher une perte de 18 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Datavault AI Inc DVLT.OQ DVLT.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lors de la publication de ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Beaverton Oregon devrait déclarer une augmentation de 305,8% de ses revenus à 1,4 million de dollars contre 345 mille dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Datavault AI Inc est une perte de 18 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Datavault AI Inc est de 7,00 $, soit environ 94 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,42 $

8 août - Ce résumé a été généré par une machine le 8 août à 23:49 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.