Datavault AI Inc devrait afficher une perte de 18 cents par action

* Datavault AI Inc DVLT.OQ DVLT.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 19 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Beaverton Oregon devrait déclarer une augmentation de 305,8% de ses revenus à 1,4 million de dollars contre 345 mille dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Datavault AI Inc est une perte de 18 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Datavault AI Inc est de 7,00 $, soit environ 93,4 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,47 $

15 août - Ce résumé a été généré par machine le 15 août à 11:34 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.