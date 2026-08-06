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Datadog recule en raison de prévisions de croissance des revenus en baisse pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 17:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

6 août - ** L'action de la société de sécurité cloud Datadog

DDOG.O recule de 16,6% à 235,95 dollars

** La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,14 et 1,15 milliard de dollars pour le troisième trimestre, ce qui correspond à une croissance d'environ 29% en glissement annuel, contre 36% au deuxième trimestre

** DDOG annonce un chiffre d'affaires de 1,12 milliard de dollars , contre une estimation moyenne des analystes de 1,08 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le cours de l'action avait plus que doublé depuis le début de l'année

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