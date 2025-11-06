Datadog prévoit de solides bénéfices au quatrième trimestre grâce à la demande de sécurité induite par l'IA

Datadog DDOG.O a prévu un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, pariant sur une forte demande pour ses produits de sécurité cloud de la part des entreprises adoptant la technologie de l'intelligence artificielle.

Les actions de Datadog, qui ont augmenté de 8,5 % depuis le début de l'année, ont gagné près de 10 % dans les échanges avant bourse.

L'utilisation croissante de l'IA et la migration vers le cloud stimulent la demande pour les outils de surveillance et de sécurité de Datadog qui fournissent une protection en temps réel, un contrôle d'accès et une surveillance des appareils.

Datadog a rejoint le S&P 500 .SPX en juillet et compte Shell SHEL.L , PayPal PYPL.O et Comcast CMCSA.O parmi ses clients.

Elle prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 912 et 916 millions de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes (887,27 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit que son bénéfice ajusté par action se situera entre 54 et 56 cents pour le quatrième trimestre, au-dessus de l'estimation des analystes qui est de 46 cents.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 28 % pour atteindre 885,65 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 852,78 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 55 cents, dépassant également les estimations de 47 cents.