Datadog en baisse après la publication de ses résultats du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action de la société de sécurité cloud Datadog

DDOG.O recule de 16,5% à 236,99 dollars en pré-ouverture

** DDOG annonce un chiffre d'affaires de 1,12 milliard de dollars , en hausse de 36% en glissement annuel, contre une estimation moyenne des analystes de 1,08 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 1,135 milliard et 1,145 milliard de dollars, contre une estimation de 1,11 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, le titre avait plus que doublé depuis le début de l'année