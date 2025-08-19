Databricks vise une valorisation de plus de 100 milliards de dollars, les investisseurs soutiennent les plans de croissance de l'IA

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La société d'analyse Databricks a déclaré mardi que sa valorisation était prête à bondir de 61 % pour dépasser les 100 milliards de dollars lors d'un tour de table moins d'un an après son dernier, soulignant la forte demande des investisseurs pour les startups spécialisées dans l'intelligence artificielle.

La société basée à San Francisco, en Californie, qui compte 15 000 clients, dont la société de paiement Block XYZ.N , le géant de l'énergie Shell SHEL.L et le fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O , a indiqué qu'elle avait signé une feuille de conditions pour un tour de table de série K, mais n'a pas divulgué le montant qu'elle a levé.

À la fin de l'année dernière, Databricks a levé 10 milliards de dollars dans le cadre de l'un des plus importants tours de financement de capital-risque de l'histoire, qui l'a valorisé à 62 milliards de dollars.

L'entreprise prévoit d'utiliser une partie des derniers fonds pour le développement de produits et pour des fusions et acquisitions dans le domaine de l'IA, alors que les entreprises et les gouvernements du monde entier s'empressent de tirer parti des gains d'efficacité de cette technologie naissante mais en pleine évolution.

"Databricks bénéficie d'une demande mondiale sans précédent d'applications et d'agents d'IA, qui transforment les données des entreprises en véritables mines d'or. Nous sommes ravis que ce tour de table soit déjà sursouscrit", a déclaré Ali Ghodsi, cofondateur et directeur général.

Les startups choisissent de rester privées plus longtemps en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'appétit imprévisible du marché pour les offres publiques initiales au cours des dernières années. Des capitaux sont également disponibles pour des tours de table plus importants à un stade avancé, car les investisseurs du marché privé disposent de niveaux records de liquidités.

OpenAI est également en pourparlers pour conclure une vente d'actions aux employés, ce qui valoriserait la société mère ChatGPT à environ 500 milliards de dollars, comme l'a rapporté Reuters au début du mois.