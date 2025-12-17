Databricks se constitue un trésor de guerre avec une valorisation de 134 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

L'évaluation la plus récente représente un bond par rapport aux 100 milliards de dollars du mois d'août

Databricks dépasse les 4,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires au troisième trimestre

Les fonds seront utilisés pour développer la recherche et retenir les talents

L'entreprise dégage un flux de trésorerie disponible positif au cours des 12 derniers mois

(Completé avec les commentaires du PDG) par Prakhar Srivastava et Krystal Hu

Databricks a annoncé mardi avoir levé plus de 4 milliards de dollars pour une valorisation de 134 milliards de dollars, dernier exemple en date des investisseurs qui misent gros sur les entreprises bénéficiant de l'adoption plus large de l'intelligence artificielle.

Le tour de table de série L de Databricks, qui fournit une plateforme logicielle aidant les entreprises à gérer de grandes quantités de données et à créer leurs propres modèles d'intelligence artificielle, a eu lieu moins de six mois après le précédent tour de table , à une valorisation de 100 milliards de dollars.

Cela a donné à l'entreprise basée à San Francisco un trésor de guerre pour maintenir la dynamique d'investissement face à ses concurrents.

"C'est une course et tout le monde investit", a déclaré Ali Ghodsi, directeur général de Databricks, lors d'une interview.

"Nous ne voulons pas nous laisser distancer. Je pense qu'en investissant beaucoup et en levant ce type de capitaux par le passé, nous avons pu accélérer notre croissance."

AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Databricks a dépassé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de plus de 55 % par rapport à l'année précédente.

Les revenus de ses produits d'IA et de ses activités d'entreposage de données ont chacun dépassé le milliard de dollars, tout en générant un flux de trésorerie disponible positif au cours des 12 derniers mois, a ajouté l'entreprise.

La société prévoit d'utiliser les fonds pour la recherche et le développement, l'expansion de ses équipes de commercialisation et la rétention des talents, ce qui comprend la fourniture de liquidités aux employés par le biais de ventes d'actions secondaires.

Le tour de table a été mené par Insight Partners, Fidelity Management & Research Company et J.P. Morgan Asset Management. Andreessen Horowitz, BlackRock et Blackstone y ont également participé.

L'entreprise "continue d'allier de solides performances financières à des résultats concrets pour les clients, établissant ainsi la norme en matière de création de valeur par l'IA pour les entreprises", a déclaré John Wolff, directeur général d'Insight Partners.

Bien que l'entreprise n'exclue pas une introduction en bourse en 2026, Ali Ghodsi a cité l'effondrement du marché et les licenciements de 2022 comme un scénario qu'il espère éviter en tant qu'entreprise publique.

APPLICATIONS D'INTELLIGENCE DES DONNÉES

Databricks se positionne comme une option neutre et sécurisée pour les entreprises, soulignant que ses outils de gouvernance permettent aux clients de travailler avec des données sensibles sans que celles-ci ne quittent leur environnement cloud sécurisé.

Ali Ghodsi a présenté une stratégie axée sur la création d'"applications d'intelligence des données".

Il s'agit notamment d'investir dans une base de données conçue pour les agents d'intelligence artificielle et dans des "Agentbricks" permettant d'intégrer l'intelligence dans les logiciels. Cela permettra aux clients d'utiliser une variété de modèles d'IA sous-jacents provenant de fournisseurs comme OpenAI, Anthropic et Google, ainsi que des options open-source.

Ali Ghodsi a déclaré qu'il voyait une "banalisation des LLM", ce qui augmente la valeur de la plateforme de Databricks qui aide les entreprises à les personnaliser et à les déployer en toute sécurité.

La société compte plus de 20 000 clients dans le monde, dont de grandes entreprises telles que Shell SHEL.L , Adobe ADBE.O et la NBA.