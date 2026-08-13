Databricks lève 5 milliards de dollars lors d'un tour de table, avec une valorisation de 190 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Databricks a annoncé jeudi avoir clôturé un tour de table stratégique de 5 milliards de dollars, avec une valorisation de 190 milliards de dollars, alors que l'entreprise spécialisée dans les logiciels de données et d'IA cherche à accroître ses investissements dans des produits destinés aux agents IA.