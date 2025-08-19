 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Databricks évaluée à plus de 100 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds, dans un contexte de ruée vers l'IA
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 et 3)

Databricks a déclaré mardi qu'elle levait de nouveaux fonds qui valoriseraient la société d'analyse de données à plus de 100 milliards de dollars, moins d'un an après son précédent tour de table, alors que l'appétit des investisseurs pour les sociétés d'intelligence artificielle reste fort.

La société prévoit d'utiliser ces fonds pour des acquisitions dans le domaine de l'intelligence artificielle, car les entreprises et les gouvernements du monde entier s'empressent d'exploiter les gains d'efficacité de cette technologie naissante mais en pleine évolution.

La précédente levée de fonds de Databricks l'a valorisée à 62 milliards de dollars.

