Data Link Solutions décroche un contrat de 248 MUSD auprès de l'US Navy
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 16:30
La Marine américaine a attribué à Data Link Solutions (DLS) un contrat de production de 248 millions de dollars pour la livraison de centaines de terminaux du Système radio tactique interarmées de distribution d'informations multifonctions (MIDS JTRS).
Cette technologie assure une connectivité sécurisée via la liaison de données Link 16, permettant des échanges de voix, de vidéos et de données résistants au brouillage pour les unités navales, terrestres et aériennes.
Brian Shadiack, directeur de DLS, a souligné que ce contrat répond au besoin "d'équiper nos combattants d'une solution de commandement et de contrôle performante et sécurisée".
Le matériel équipera plus de 45 types de plateformes différentes, incluant des drones et des véhicules blindés de Commandement et de Contrôle (C2). Ce succès commercial confirme la position de leader du groupement sur le marché des communications militaires sécurisées en environnement contesté.
Le titre BAE Systems recule de 1,2% à Londres mais affiche toujours une progression supérieure à 15% depuis le début de l'année.
