Data automobiles: Munic abandonne ses objectifs à fin 2026

(AOF) - Munic (-11,55% à 0,858 euros) annonce un chiffre d’affaires 2023 en recul de 32% à 14,75 millions d’euros. Ce spécialiste des technologies embarquées et de l’intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile invoque "un environnement économique qui s’est progressivement dégradé au cours de l’année, conduisant à une prudence accrue chez les clients grands comptes de Munic dans le lancement de leurs projets".

Le volume de plusieurs commandes attendues a été partiellement réduit ou complètement reporté sur 2024, conduisant à un recul de 42% des ventes de produits sur l'exercice.

Munic "anticipe une bonne dynamique d'activité" en 2024, qui devrait se traduire par un rebond de son chiffre d'affaires. La société anticipe "une amélioration de sa rentabilité", portée notamment par la forte progression des abonnements récurrents à la plateforme Cloud Munic.io.

Cependant "au regard de la dégradation de l'environnement économique et des décalages sur les projets de déploiement à grande échelle de la plateforme Ekko à l'issue de phases pilotes concluantes", Munic "a décidé de ne pas maintenir ses objectifs à fin 2026".

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.