Dassault Systèmes: ventes en hausse et objectifs atteints en 2023

Expérience interactive de Dassault Systèmes à Las Vegas, dans le Nevada, le 11 janvier 2024. ( AFP / FREDERIC J. BROWN )

Le groupe Dassault Systèmes a vu son bénéfice net et son chiffre d'affaires augmenter de respectivement 6% et 5% en 2023, portés par des contrats majeurs avec des entreprises notamment pour son logiciel 3DEXPERIENCE, a-t-il annoncé jeudi.

Sur l'exercice 2023, ses ventes sont ressorties à 5,95 milliards d'euros et son résultat net part du groupe à 1,6 milliard d'euros.

Le champion français des logiciels 3D pour les entreprises a également annoncé avoir atteint l'objectif du plan stratégique à 5 ans de doubler le bénéfice net par action (BNPA) dilué en 2023.

"Cette performance a été réalisée en cinq ans, comme initialement prévu, malgré la pandémie et l’instabilité géopolitique", a indiqué Pascal Daloz, directeur général de Dassault Systèmes depuis janvier 2024, cité dans le communiqué.

"Le nouveau plan à cinq ans que nous initions prévoit de doubler le BNPA d'ici à 2028", a-t-il ajouté.

Concernant l'année 2024, Dassault Systèmes se veut également confiant en anticipant un chiffre d'affaires total situé entre 6,35 et 6,425 milliards d'euros, en hausse de 7% à 8% (de 8% à 10% à changes constants), ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 32,5% et 32,8%.

En 2023, les principaux moteurs de croissance ont été le logiciel 3DEXPERIENCE, une plateforme permettant aux entreprises de connecter l'ensemble de leur écosystème, qui a vu ses ventes progresser de 19%, soutenues par des contrats majeurs; et le chiffre d'affaires logiciel cloud, en croissance de 12%.

L'entreprise française a par exemple annoncé jeudi s'associer avec le constructeur automobile BMW Group pour mettre la plateforme 3DEXPERIENCE "au coeur de sa future plateforme d'ingénierie" et accélérer le développement de tous les véhicules, de l'idéation à la production, sans dévoiler les chiffres du partenariat.

Sur l'exercice, l'Europe a particulièrement tiré les ventes de logiciels à la hausse puisqu'elles y ont augmenté de 14%, tandis que l'Asie affiche une performance plus modeste (+3%) avec une activité "volatile" en Chine.