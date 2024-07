Dassault Systèmes résiste au S1 malgré la prudence de ses clients

L'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes a enregistré au premier semestre un bénéfice net en hausse de 7%, après avoir dû revoir à la baisse ses objectifs pour 2024 au début du mois, face à des reports de contrats.

Bernard Charlès, PDG de Conseil d'administration de Dassault Systèmes, en 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Au premier semestre, ses ventes ont ainsi atteint 2,9 milliards d'euros (+5%) et son résultat net part du groupe s'est établi à 794,3 millions d'euros, selon un communiqué jeudi.

Sur cette période, ses revenus ont notamment été tirés par la hausse de 5% de son chiffre d'affaires logiciel, grâce à la bonne tenue de son activité 3DEXPERIENCE qui progresse de 23%.

"La demande pour les solutions 3DEXPERIENCE reste forte malgré la volatilité à court terme dans les prises de décision des clients", a commenté Pascal Daloz, directeur général de Dassault Systèmes, cité dans le communiqué.

Début juillet, le champion français des logiciels 3D avait revu à la baisse son objectif de résultats pour l'ensemble de l'année 2024 en raison du report de contrats importants au deuxième trimestre.

"Nous avons constaté au cours des dernières semaines du mois de juin une prudence accrue de nos clients pour finaliser les contrats. Ce comportement reflète un environnement géopolitique complexe", rappelle Rouven Bergmann, le DG adjoint Finances de Dassault Systèmes.

"Nous restons en bonne voie pour finaliser cette année la majorité des contrats dont la signature a été retardée et la maturité des opportunités s'améliore à mesure que nous avançons dans l'année", souligne pour sa part Pascal Daloz.

Le groupe vise désormais une croissance du chiffre d'affaires total entre 6% et 8% à changes constants, contre les 8% à 10% initialement prévus, pour un objectif de chiffre d'affaires situé entre 6,2 et 6,3 milliards d'euros.

Il vise aussi une marge opérationnelle comprise entre 32% et 32,4% pour l'année 2024.

Dassault Systèmes commercialise des logiciels de modélisation 3D permettant aux entreprises de reproduire des univers virtuels pour tester le cycle de vie de leurs produits et de leurs systèmes de production.