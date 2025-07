Dassault Systèmes résiste au premier semestre et maintient ses prévisions pour l'année

L'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes a vu son bénéfice net reculer de 12% au premier semestre, en raison de charges plus importantes que l'an passé, mais confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025, selon un communiqué publié jeudi.

Bernard Charlès, actuel président du Conseil d'administration de Dassault Systèmes, en 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

"Nous avons constaté une accélération de la croissance de notre chiffre d'affaires, qui est passé de 4% au premier trimestre à 6% au deuxième trimestre", a souligné Rouven Bergmann, directeur général adjoint du groupe, lors d'un échange avec des journalistes.

"La dynamique s'accélère et nous prévoyons que le deuxième semestre continue sur cette lancée positive", a-t-il poursuivi.

Au premier semestre, les ventes de l'entreprise ont ainsi atteint 3 milliards d'euros (+3%), tandis que son résultat net a baissé de 12%, à 484 millions d'euros, selon un communiqué.

Le groupe a attribué ce repli à l'effet combiné d'un nouveau plan d'actionnariat salarié et à la progression de ses charges sociales en France.

Après avoir revu à la baisse au premier trimestre son objectif de marge opérationnelle pour 2025 à cause de la guerre douanière, l'éditeur français de logiciels a confirmé sa perspective pour 2025 à taux de change constants.

Il table ainsi sur un chiffre d'affaires global situé entre 6,4 et 6,5 milliards d'euros et une croissance de 6% à 8% sur l'année.

A taux de change courants toutefois, il vise une croissance de 3% à 5%, reflétant la volatilité du dollar et du yen, et ajuste légèrement sa cible de marge opérationnelle pour l'année, désormais comprise entre 32,2% et 32,4% (contre 32,3% et 32,6% précédemment).

Le principal moteur de la croissance au premier semestre reste le logiciel 3DEXPERIENCE, sa plateforme permettant aux entreprises de connecter l'ensemble de leur écosystème, qui a vu ses ventes progresser de 19%.

Dassault Systèmes commercialise des logiciels de modélisation 3D permettant aux entreprises de reproduire des univers virtuels pour tester le cycle de vie de leurs produits et de leurs systèmes de production.