Dassault Systemes: remonte au contact des 36E information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 10:09









(CercleFinance.com) - Dassault Systemes remonte au contact des 36E et pourrait bientôt revenir au contact de la résistance des 36,65E du 27 septembre 2024 (et ex-plancher de début mai 2024).





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 35,83 EUR Euronext Paris +2,20%