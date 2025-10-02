 Aller au contenu principal
Dassault Systèmes : refranchit les 29,5E, test de l'ex-plancher de 30,4E imminent
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 14:06

Dassault Systèmes (+4%) refranchit les 29,5E: le test de l'ex-plancher de 30,4E du 26 juin dernier semble imminent.
Le prochain objectif se situerait vers 32,3E et correspond à l'ex-zone de résistance des 10 au 18 juillet dernier.

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
29,5000 EUR Euronext Paris +3,65%
