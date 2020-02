Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes-Recul de la marge opérationnelle au T4 Reuters • 06/02/2020 à 08:03









6 février (Reuters) - Dassault Systemes SE DAST.PA : * DASSAULT SYSTEMES - IFRS CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL AU T4 EUR 1,18 MILLIARDS CONTRE EUR 1,03 MILLIARDS IL Y A UN AN * DASSAULT SYSTEMES - IFRS MARGE OPÉRATIONNELLE AU T4 18,8% CONTRE 26,2% IL Y A UN AN * DASSAULT SYSTEMES - AU T4, CA NON-IFRS DE EUR 1,21 MDS, MARGE OPÉRATIONNELLE NON-IFRS DE 33,6% ET BNPA NON-IFRS DE 1,20 EURO * DASSAULT SYSTEMES - AUGMENTATION DE 32% DES FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNELS À EUR 1,19 MDS EN 2019 * DASSAULT SYSTEMES - NOMINATION DE PASCAL DALOZ AU POSTE DE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ET DIRECTEUR FINANCIER * DASSAULT SYSTEMES - POUR 2020 S'ATTEND À (BASE NON-IFRS): CROISSANCE DU CA ENTRE 21% ET 23% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS; CROISSANCE DU BNPA DE 14% À 15% (ENTRE 4,15 ET 4,20 EUROS) Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur DAST.PA (Rédaction de Paris)

