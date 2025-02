Dassault Systèmes: partenariat de long terme avec Volkswagen information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce un partenariat de long terme avec Volkswagen Group, par lequel le constructeur automobile allemand a choisi sa plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud comme plateforme principale pour ses activités d'ingénierie et de fabrication.



'Les ingénieurs, concepteurs et autres utilisateurs professionnels des marques Volkswagen, Audi et Porsche pourront utiliser des jumeaux virtuels pour rationaliser le développement de leurs véhicules', explique l'éditeur de logiciels d'entreprise.



'Les expériences de jumeaux virtuels permettent de raccourcir les cycles d'ingénierie et de fabrication des systèmes automobiles complexes, de rationaliser les flux de travail, d'optimiser les ressources et d'accélérer la mise sur le marché', poursuit-il.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES 37,95 EUR Euronext Paris +1,58%