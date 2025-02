Dassault Systèmes : nette progression du bénéfice par action au quatrième trimestre

(AOF) - Au quatrième trimestre, Dassault Systèmes a enregistré une hausse de 9% de son bénéfice par action ajusté à 0,40 euro. Il a progressé de 11% à taux de change constants. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a amélioré de 0,4 point sa marge opérationnelle ajustée à 36,3% tandis que ses revenus ont progressé de 7% à 1,754 milliard d’euros, dont 1,6 milliard d’euros pour le chiffre d’affaires logiciel, en hausse de 8%. Cette progression a même atteint 9% à taux de change constants.

Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels, toujours très suivi, a bondi de 15% à taux de change constants à 450,4 millions d'euros.

En Sciences de la vie, le chiffre d'affaires logiciel est stable à 298 millions d'euros et représente 19% du chiffre d'affaires logiciel. Medidata a renoué avec la croissance avec une hausse de 1% sur le trimestre.

" Nous sommes heureux d'annoncer que Dassault Systèmes entre dans une nouvelle ère. Nous sommes pleinement engagés dans la création de ce que nous appelons les ‘UNIV+RSES'. Il s'agit d'une combinaison de multiples jumeaux virtuels qui embarquent de l'intelligence artificielle, afin de relier le virtuel et le réel, dans toutes nos solutions pour l'industrie. Cela permettra de créer de nouvelles opportunités pour nos clients et nous positionnera comme l'entreprise de référence mondiale de la génération et la gestion de la propriété intellectuelle " a déclaré le directeur général, Pascal Daloz.

En 2025, Dassault Systèmes anticipé une croissance du chiffre d'affaires total entre 6% et 8%, une marge opérationnelle en hausse de 70 à 100 points de base, soit entre 32,6% et 32,9% et un bénéfice par action dilué entre 1,36 euro et 1,39 euro. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est anticipé en progression de 3% à 5% à taux de change constants.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Acteur majeur de l’innovation durable, spécialisé dans des jumeaux virtuels d’expérience pour la création de services et produits par les clients, créé en 1981 ;

- Chiffre d’affaires de 5,95 Mds€, dont 90 % provenant des logiciles et réparti entre 5 familles d’applications :

- collaboration sous les marques « DEXCITE, CENTRIC PLM, ENOVIA,

- modélisation en 3 D : SOLIDWORKS, CATIA, GEOVIA, BIOVIA,

- simulation : SIMULIA, DELMIA, 3DVIA,

- intelligence de l’information : Netvibes, MEDIDATA,

- infrastructure pour expériences métiers : 3DS OUTSCALE ;

- Revenus répartis entre les Amérique pour 40 %, l’Europe pour 38 % et l’Asie pour 22 % ;

- Ambition stratégique 2040 : reproduire les mécanismes de métamorphose du vivant en rendant possible la vie d’objets alimentés par les données, transformables et auto-réparables, à partir de l’offre d’une virtualisation innovante ou « IFWE loop » connectant virtuel et monde réel ;

- Capital contrôlé à 40,02 (53,31 % de droits de vote) par le groupe industrielle Marcel Dassault, 5,97 % (7,93 %) par Charles Edelstenne, 2,55 % (3,27 %) par Bernad Charlès, ce dernier présidant le conseil de 12 administrateurs et Pascal Daloz étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Human industry experiences » fondé sur la plateforme 3DEXPERIENCE :

- 3 grands atouts : l’étendue du portefeuille d’applications logicielles, la diversité des clients, via une segmentation des offres à partir des besoins de 12 industries spécifiques, et une présence géographique structurée en 11 territoires,

- travail constant sur les besoins en fond de roulement, d’où une hausse de 6 % du flux de trésorerie disponible à fin septembre,

- récurrence à 82 % du chiffre d’affaires logiciel, alimentant un niveau élevé d’investissements en R&D et support client,

- innovation intégrée au modèle d’affaires : 1,2 Md€ investissements en R&D en 2023, 41 % des salariés dans les équipes R&D, près de 800 innovations protégées ;

Stratégie environnementale 2027 :

- réduction de 35%, vs 2019, des émissions de CO2 pour les scopes 1 & 2,

- définition, par 50% des fournisseurs d’objectifs de réduction de leurs émissions,

- réalisations 2023 : approvisionnement à 84 % en énergie renouvelable et 67 % du chiffre d’affaires éligible à la taxonomie européenne (objectif 2027 de 70 %) ;

- Bilan très sain : 5,3 Mds€ de capitaux propres avec, à fin septembre, une position financière nette de 1,1 Md€ et des disponibilités de 3,7 Mds€.

Défis

- Environnement économique marqué par la prudence des clients avant la finalisation des contrats, notamment dans les secteurs automobile depuis septembre ;

- Renforcement dans le cloud avec l’acquisition de Satelliz, spécialiste des services Kubernetes ;

- Après une hausse de 4 % des ventes et de 14,2 % et de 12 % du bénéfice par action à fin septembre, objectifs 2024 2 fois révisés en baisse : chiffre d’affaires en hausse de 3 à 5 %, soit 6,16 à 6,28 Mds€ et bénéfice net par action en hausse de 5 à 8 %, soit 1,27 à 1,3 € ;

-Objectifs 2028 : croissance à 2 chiffres des revenus et bénéfice net par action entre 2,2 et 2,4 € ;

- Dividende 2023 de 0,23 €, selon la politique de dividende de 30 % du bénéfice.