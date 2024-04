Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Systèmes: le titre recule, Deutsche réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes accuse l'une des plus fortes baisses du SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris, le titre du fabricant de logiciels étant pénalisé par une note de Deutsche Bank qui abaisse ses prévisions sur le groupe.



Dans une note, le broker dit s'attendre à un début d'année difficile pour le spécialiste des logiciels pour l'industrie, qui publiera ses résultats de premier trimestre le 25 avril.



De son point de vue, la bonne tenue des métiers liés à l'automobile et de la plateforme '3DExperience' est compensée par le redressement plus lent que prévu des activités dans les sciences de la vie et la santé.



Deutsche réduit en conséquence sa prévision de résultat pour le premier trimestre, comme pour l'ensemble de l'exercice 2024, de 1% et ramène son objectif de cours de 55 à 52 euros.



Le courtier reste néanmoins à l'achat sur le titre.





